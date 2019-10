Stretta sui parcheggiatori abusivi: 141 presidi nel 2019 davanti al Giovanni Bosco

Appostamenti, servizi in abiti borghesi, riprese televisive: è così che le forze dell'ordine hanno deciso di combattere i parcheggiatori abusivi.

Nei primi nove mesi dell'anno sono stati eseguiti 141 servizi di presidio, sanzionamento e allontanamento dei parcheggiatori abusivi presso l'Ospedale San Giovanni Bosco. Nove sono stati accompagnati per identificazione presso l'Ufficio Immigrazione della Questura, due fermati e consegnati al al Centro di Permanenza per il Rimpatrio, tredici denunciati all'Autorità Giudiziaria per recidiva, sei denunciati a piede libero per violazione normative sull'immigrazione; 36 i sequestri di somme di denaro.

Si è registrata una considerevole diminuzione dei parcheggiatori presenti, passando da una media giornaliera di persone identificate pari a 10/12 a una media di 2/3. L'impegno prosegue ed è in corso anche presso altri luoghi adiacenti strutture sanitarie e, in questi giorni, nei pressi dei Cimiteri cittadini per l'aumento dei visitatori per le imminenti festività di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti.

E' importante sottolineare come sia decisiva, anche in questo caso, la collaborazione di chi subisce questa angheria e, in alcuni casi, risulti vittima di danni al proprio veicolo: denunciare subito l'accaduto, richiedendo l'intervento di Agenti a tutela propria e dell'intera comunità.