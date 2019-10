Frediani (M5S): "In Valle di Susa si viaggia come su carri bestiame. Stop al Tav, risorse per i pendolari"

Francesca Frediani, Capogruppo M5s Piemonte, attacca; "In Valsusa si viaggia come buoi stipati in carri bestiame, fra ritardi e disservizi. Le condizioni di viaggio dei pendolari del servizio ferroviario metropolitano che transita in Valsusa sono pessime".

"La denuncia arriva direttamente dagli utenti che accusano condizioni di grave disagio già nelle stazioni di Avigliana, Alpignano, Collegno e Grugliasco quando si riesce a malapena a salire sui convogli. Condizioni e situazioni note alla Regione e ad una giunta leghista ossessionata dalle grandi opere e dal sacro TAV".

"Interrogheremo l’assessore regionale ai Trasporti sulle cause che hanno portato a questa situazione e su quale sarà l’intervento della Regione per ripristinare un regolare servizio impedendo il replicarsi di tali disagi".