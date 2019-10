Nichelino, cambia ancora la maggioranza in Consiglio comunale

Le acque della politica nichelinese continuano ad essere agitate. Dopo l'uscita di scena di due assessore e l'ingresso in Giunta di Paola Rasetto e Valentina Cera, altro colpo di scena nell'ultimo Consiglio comunale.

Durante la seduta di ieri sera, i consiglieri di "Rinnovamento Democratico" Sabino Novaco, Silvia Campione, Francesco Conte e Francesca Polvere (subentrata nel gruppo proprio ieri) hanno deciso di passare all'opposizione, dopo che il sindaco Tolardo aveva ritirato le deleghe alla loro rappresentante Sara Sibona. Una uscita di scena figlia delle polemiche relative al servizio della raccolta rifiuti, ma soprattutto delle critiche che la Sibona aveva manifestato, essendo stata la prima a contestare apertamente il cambio di casacca di molti consiglieri avvenuto a luglio, che ha portato di fatto il Partito Democratico ad essere maggioranza dentro la squadra del governo cittadino.

"Rinnovamento Democratico" è lista civica che fa capo all'ex sindaco Angelino Riggio e che aveva appoggiato l'attuale primo cittadino Giampiero Tolardo alle amministrative del 2016. Un gesto atteso da molti: unico possibile per una maggioranza ormai cambiata di fatto, con il Pd primo partito dopo l'operazione del passaggio di 6 membri della lista civica dello stesso Tolardo ai dem. Una scelta non condivisa anche da Gabriella Ramello, che aveva annunciato le dimissioni nello scorso Consiglio comunale, dimissioni poi formalizzare ad inizio della scorsa settimana.

In pratica, a Nichelino oggi c'è una maggioranza e parte di una giunta, con il Pd che domina e la neo assessora Valentina Cera in giunta (alleata di Fattori nel 2016), a fianco di un esponente dei dem, Michele Pansini, subentrato a Diego Sarno, dopo la sua elezione in Consiglio regionale nelle fila del Pd.

Il sindaco Tolardo ha sempre ribadito la sua volontà di lavorare per riunire il centrosinistra locale, ma non tutti finora si sono sintonizzati sulla sua stessa lunghezza d'onda. E non sono da escludere altre novità da qui alla tornata amministrativa della primavera 2021.