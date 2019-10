Ricca (Lega): “Il Pd ascolti e capisca quanto detto nelle Commissioni per evitare di fare brutte figure”

“Generalmente chi arriva a governare in Regione finisce per dare la colpa di disservizi a chi c’era prima. Noi non perdiamo tempo in questo futile esercizio e facciamo che lavorare anche (e nonostante l’inattività) di chi c’era prima", afferma l’assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca.

"Il Partito Democratico, nello specifico la consigliera Canalis, dichiara che un milione di euro di fondi destinati ai bandi per la promozione sportiva sono andati persi. Secondo lei questa notizia sarebbe emersa in Prima Commissione. Se la consigliera era in commissione, però, evidentemente o era distratta o non ha capito: i soldi ci sono e il milione è stato spostato al 2020 ed andrà ad aggiungersi agli altri fondi stanziati (il totale arriverà a circa 3 milioni rispetto ai due previsti). I bandi partiranno nel 2020 per un semplice motivo: l’assessorato allo Sport, dopo anni di inattività, ha deciso di varare un nuovo piano pluriennale, che vedrà stanziamenti economici ogni singolo anno ma con una ratio di spesa pensata per avere ampio respiro".

"Per quanto riguarda l’affermazione relativa alle associazioni sportive “abbandonate” secondo la Canalis: lei forse non lo sa ma tutti gli enti sportivi e le federazioni sono sedute con noi, per la prima volta coinvolte dopo anni di abbandono reale, in un tavolo che scriverà la nuova legge quadro dello sport piemontese. Le critiche dell’opposizione saranno sempre utili per noi ma quando dimostrano di partire da chi ha ascoltato e capito quanto detto negli organi di rappresentanza dei piemontesi”.

“La realtà è che nel 2019 la Giunta Chiamparino aveva stanziato i soldi per le manifestazioni sportive locali, e l’assessore Fabrizio Ricca non ha fatto partire i bandi, saltando a piè pari un’annualità e, quindi, mettendo in difficoltà i bilanci di molte piccole associazioni. La realtà è questa, e l’opposizione ha il diritto di denunciarla, nonostante gli attacchi scomposti dell’assessore”, hanno controreplicato Domenico Ravetti e Monica Canalis del Gruppo Consiliare Partito Democratico Regione Piemonte.