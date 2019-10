Fusione tra Fca e Peugeot-Citroen: Mirafiori è deserta, ma tra i lavoratori c’è speranza (VIDEO)

Lavoratori e sindacati sono d’accordo: la fusione tra Fca e il gruppo Peugeot-Citroen era l’unica via possibile per rilanciarsi su un mercato dell’auto sempre più globale e non scomparire.

L’intesa tra i due colossi ufficializzata stamattina è stata accolta positivamente a Mirafiori, dove ad oggi, in attesa che parta la linea di produzione della 500 elettrica, si fabbrica soltanto la Maserati Levante, un suv da oltre 70 mila euro destinato a una clientela di nicchia. Davanti alla Porta 2 dello stabilimento, una volta affollata di operai, c’è poca gente.

Il contratto di solidarietà prossimo alla scadenza (31 gennaio 2020) non lascia spazio ad altri pensieri. L’accordo prevede che ciascun lavoratore sia impiegato per almeno 76 giorni all’anno, con conseguenze negative sullo stipendio. Fra i presenti c’è Sergio Di Ruzza, funzionario provinciale della Uilm. “Questa fusione è una scelta che guarda al futuro, oggi è un giorno positivo per Fca. Si tratta di un’ottima intesa perché è paritetica e perché porterà il gruppo ad essere il quarto al mondo”.

”In questa fase, dove i grandi gruppi si stanno preparando ad affrontare la sfida dell’elettrico, era necessario uno scambio di tecnologie. Ci auguriamo che l’accordo determini una stabilizzazione della produzione e, soprattutto, il mantenimento dei lavoratori”.

Accanto a lui, Salvatore Tosto, delegato sindacale Rsa Uglm. “Torino è sempre stata la capitale dell’automobile e con questa fusione ci auguriamo che possa mantenere la sua vocazione naturale. Peugeot è più avanti sull’elettrico, quindi penso sia una stata una scelta di prospettiva che non sembra avere aspetti negativi”.

Soddisfatti anche gli operai. “Più grandi siamo e meglio possiamo competere - dice Umberto Lombardo, da oltre trent’anni in Fiat - anche perché Fca da sola non può farcela. Peccato per l’accordo saltato con Renault, ma anche Peugeot-Citroen hanno una buona fetta di mercato”.

Sulla stessa linea Gian Paolo Mannino, che è anche dirigente Ugl: “Uniti si può fare molto, abbiamo bisogno di essere più competivi sull’elettrico e Peugeot ha bisogno di allargarsi al mercato asiatico e nord americano, dove invece Fca è già molto forte”.