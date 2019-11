Settimana dell'arte, ponte di ognissanti e derby: tutto esaurito negli alberghi torinesi

Il ponte di ognissanti, la Settimana dell’Arte e il derby Toro-Juve fanno registrare il sold out nelle strutture ricettive di Torino e della cintura certificando una volta di più che Torino è una delle mete turistiche più ambite ed apprezzate, capace di attrarre migliaia di turisti, soprattutto in occasione di eventi di portata internazionale come Artissima.

Dichiarazione di Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino: “La settimana dell’arte e il ponte di Ognissanti hanno fatto registrare il tutto esaurito negli alberghi della Città di Torino con ottime ricadute anche sulle strutture ricettive della cintura – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – questo conferma che Torino resta una delle mete turistiche più apprezzate e dimostra come in occasione di grandi eventi di portata internazionale la città sia in grado di presentarsi al meglio, sfruttando a pieno la coesistenza tra turismo culturale, sportivo e vacanziero in un unico weekend".

"Occasioni come questa sono una benedizione per l’intero tessuto economico torinese e invitano a riflettere sulla trasversalità del comparto turistico che non deve essere posto in contrapposizione con altri settori economici ma può anzi generare vantaggi reciproci. Questo quadro rivela inoltre come la programmazione pluriennale degli eventi sia sicuramente uno degli elementi principali sui quali lavorare per assicurare lo sviluppo del tessuto economico locale, nel quale i diversi settori esprimono altrettante potenzialità che possono essere sfruttate sinergicamente a beneficio di tutti".