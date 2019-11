“Ciapa lì” a Pinerolo per aiutare le famiglie in difficoltà

La morte di un aristocratico scatena la contesa fra parenti per l’eredità. Questa è la trama della commedia brillante in piemontese “Ciapa lì”, che si sviluppa tra intrighi, sotterfugi ed equivoci. L’opera scritta da Daniele Mourglia, Maria Gabriella Bellone e Aldo Selvello verrà portata sul palco del Teatro Sociale di piazza Vittorio Veneto 24 per beneficenza dalla Compagnia Teatrale Vej e Giovo di Buriasco. L’appuntamento è per domenica 3 novembre alle 15,30. L’evento è organizzato da Specchio dei tempi, Acea e Consorzio Pinerolo Energia, il costo del biglietto è di 10 euro e l’incasso sarà devoluto a Specchio dei tempi per sostenere lo “Specchio Point Pinerolo”, un progetto solidale sviluppato e gestito insieme al Rotary Pinerolo, che vede ogni settimana interventi in favore di famiglie in difficoltà.

La biglietteria del teatro sarà aperta domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 sino a inizio spettacolo.