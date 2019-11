Il Pd regionale chiede di istituire una Commissione speciale per il contrasto a razzismo e antisemitismo

"Ho predisposto una mozione in Consiglio Regionale del Piemonte per chiedere anche qui l'istituzione di una Commissione speciale per il contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza", annuncia il consigliere Daniele Valle (Pd). "È ora di ristabilire i confini e segnare chiaramente che alcuni discorsi hanno effetti sociali pericolosi", prosegue il consigliere Valle. "Ci sono ferite nella nostra storia che non possiamo dimenticare e accettare discorsi di odio verso gli altri, magari perché diversi da noi, è una pericolosissima piega che non possiamo tollerare. Sono certo che sapremo condividere con tutto il Consiglio Regionale questo percorso perché, proprio come dice la senatrice Segre, "fare distinzioni nella sfida all'odio ci rende più deboli", afferma Valle.

È inoltre in cantiere un Disegno di Legge a prima firma Diego Sarno (Pd) sempre sul tema dell'Hate Speech. "Tutto nasce dal convegno interdisciplinare "Contro l'odio" che si è svolto a Torino il 16 e 17 Ottobre, dove professionisti di diversi ambiti hanno evidenziato i presupposti, le necessità e le modalità di intervento sul tema.

"Il Disegno di Legge a cui stiamo lavorando - continua Sarno - muoverà dalla premessa di dare una definizione precisa di hate Speech, che ad oggi non esiste, per arrivare alla creazione di uno Sportello Regionale con tre finalità: supporto psicologico alle vittime di odio online, accompagnamento legale delle vittime di calunnie o altre forme di violenza verbale e di formazione e sensibilizzazione dei giovani e meno giovani sull'assoluta equivalenza della "Piazza Virtuale" rispetto alla "Piazza Fisica", per educare alla responsabilità delle parole che ogni giorno vengono riversate in rete", conclude il consigliere Sarno.