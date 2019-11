San Salvario, 13mila euro di sanzioni a due minimarket. Sospesa la licenza all'American Bar di via Nizza

Blitz dei poliziotti del Commissariato Barriera Nizza, ieri sera, nella zona di San Salvario. I titolari di due minimarket, in vai Baretti e in via Nizza, sono stati sanzionati per oltre 6.800 ciascuno, per aver venduto oltre la mezzanotte alcolici racchiusi in contenitori di vetro.

Il rappresentante di una discoteca di corso Massimo D’Azeglio, invece, è stato denunciato per non essersi munito di un sistema idoneo per il monitoraggio della capienza del locale, così come prescritto dalla Commissione di Vigilanza.

Gli agenti hanno poi notificato al titolari di dell'American Bar di via Nizza il provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni emesso dal Questore. Nel corso di un controllo dello scorso 28 ottobre, i poliziotti avevano identificato nel bar 10 persone, metà delle quali con precedenti di polizia a carico. In altre due circostanze, ad agosto e settembre, era stata riscontrata un significativa presenza nel bar di persone con precedenti a carico. A metà ottobre, inoltre, due persone erano state arrestate per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale dopo che alcune volanti intervenute a seguito di una segnalazione di una rissa nel locale.