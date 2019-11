Torino commemora i defunti: al Monumentale anche la sindaca Appendino. Giusta: "Oggi migliaia di persone unite nella preghiera"

“Sol chi non lascia eredità d'affetti poca gioia ha dell'urna”: è iniziata con questa celebre citazione dei Sepolcri di Ugo Foscolo, questa mattina, la cerimonia di commemorazione dei defunti al Cimitero Monumentale di Torino officiata dal cappellano militare don Diego Maritano. All'evento hanno partecipato, in rappresentanza della Città, la Sindaca Chiara Appendino e l'assessore Marco Giusta, per la regione l'assessore Andrea Tronzano e il vice-presidente del Consiglio Regionale Mauro Salizzoni; presente anche il consigliere regionale e comunale Silvio Magliano.

Si è trattato di un vero e proprio pellegrinaggio tra alcuni dei punti più rappresentativi del cimitero: le lapidi ai Caduti in Russia e agli ebrei deportati nei campi di concentramento e sterminio nazisti, il cippo dei caduti durante la Liberazione dal nazi-fascismo, i campi della gloria, dei caduti sul lavoro, dei caduti dell'aviazione e militari, i monumenti alle vittime civili di guerra e agli esuli dalmati e istriani.

La ricorrenza, come ricordato dall'assessore Marco Giusta, porterà nei cimiteri cittadini moltissimi torinesi e non solo: “Il giorno del ricordo dei morti - dichiara – è una delle manifestazioni più sentite perché riesce a muovere decine di migliaia di persone unite nella memoria e nella preghiera, la città si ferma e ha anche occasione di visitare il cimitero. Pur non avendo persone care seppellite qui ricordo con affetto chi, come i partigiani, ha combattuto per la nostra libertà e chi, come gli ebrei, ha subito la persecuzione e la deportazione”.

L'organizzazione è di AFC Servizi Cimiteriali Torino: “Vedere – commenta il presidente Roberto Tricarico – tutte queste persone di età e condizioni sociali differenti frequentare i nostri cimiteri ci rende orgogliosi. Per questo dobbiamo ringraziare chi, in queste ore, sta facendo un grandissimo lavoro di accoglienza e informazione. Non vanno dimenticati, inoltre, l'efficace lavoro svolto dalle forze dell'ordine e dalla polizia municipale, il sostegno del Comune e l'impegno di Gtt, Smat e Amiat”.