Nebbia su Caselle: a settembre calano voli, passeggeri e merci, ma il territorio spera nel rilancio

In particolare, nel corso dell'ultimo mese lo scalo torinese ha contato 3.820 movimenti, tra arrivi e partenze per un totale di 341.058 passeggeri atterrati o partiti da Caselle. Sul fronte delle merci, sono passate da Torino 259,6 tonnellate di prodotti, per un calo del 7,7%. Non un fulmine a ciel sereno visto che si tratta del sesto mese di fila caratterizzato dal segno meno. Gli ultimi rialzi risalgono al primo trimestre del 2019. E dunque non hanno ancora fatto effetto gli investimenti più recenti, per migliorare l'aeroporto, come quelli da oltre 3,5 milioni di euro per la riqualificazione dell'area arrivi. Nel 2018 lo scalo torinese risultava al quattordicesimo posto nella classifica italiana per numero di passeggeri (oltre quattro milioni, su 45.511 voli).

Ad aumentare ancora di più il peso di queste cifre la tendenza nazionale, che invece per quanto riguarda i movimenti ha mostrato un aumento di un punto percentuale e del 2,4% per i passeggeri sempre nel mese di settembre.