Bardonecchia, “Admira e Bosko. Sarajevo 1993”: tragica storia d’amore interreligiosa

Andrea Roccioletti, sollecitato da Sante Altizio, anima della Casa Editrice BookPostino, oltre a fornire alcuni particolari sul libro che narra la vera e tragica storia d’amore tra un cristiano ed una musulmana, sbocciato durante l’assegno di Sarajevo, iniziato nel 1992 e conclusosi, con numerose vittime e feriti, nel 1996, ha esposto il suo pensiero in merito ad impegnative tematiche, quali la guerra, le armi, i confini, le frontiere geografiche e culturali, le differenze percettive generazionali e analizzato “dal di dentro”, da protagonista, il grande mondo editoriale, sul cui futuro è molto pessimista.

Il prossimo appuntamento della rassegna letteraria “Mountain Book” è in calendario sabato 7 dicembre sempre alle ore 18.00 al Palazzo delle Feste, con protagonista Valentina Tomirotti, nata a Mantova nel 1982, “giornalista a rotelle”, in quanto in carrozzina sin dalla nascita, a causa di una rara malattia genetica, che però non le ha impedito di prendersi tante soddisfazioni e di vincere prestigiosi premi letterari.