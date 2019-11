Il risparmio ti premia con il piano di accumulo NEF

Investire oggi per il proprio domani è semplice, con i Piani di accumulo NEF del Gruppo Cassa Centrale collocati da BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura.

Il piano di accumulo è una forma di risparmio semplice, flessibile e diversificata, che permette di decidere quanto investire periodicamente in un portafoglio di Fondi Comuni. Così, in base alle proprie disponibilità, il cliente accumula il proprio patrimonio, nel tempo, semplicemente per risparmiare o per pianificare un progetto futuro d’investimento.

Dal 1° novembre al 31 marzo 2020 chi sottoscrive un PAC NEF e chi riattiva un PAC NEF sospeso, incrementando di almeno 50 euro l’accantonamento mensile, partecipa all’estrazione di 15 premi al mese: 5 monopattini elettrici Razor, 5 soggiorni in strutture certificate Ecobnb e 5 borsoni viaggio Thule.

Con la registrazione al portale nef.lu raddoppiano le possibilità di vincita, anche per i premi finali. Nel mese di aprile infatti verranno estratte un’automobile BMW i3, uno scooter elettrico Piaggio e una bicicletta a pedalata assistita Wi-Bike Piaggio. Oltre ai premi green anche i prodotti offerti sono ecosostenibili e attenti all’ambiente e ai diritti umani.

“Abbiamo presentato a inizio ottobre il nuovo fondo Etico Nef Ethical Global Trends Sdg - commenta Mauro Giraudi, direttore generale – un fondo azionario puro che investe nei trends di fondo dell’economia selezionando le società che si sono impegnate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibili prefissati dall’Onu. Questo prodotto completa la nostra gamma di fondi etici, per offrire diverse soluzioni di investimento ai nostri clienti”.

Tutte le informazioni del concorso e dei nuovi prodotti sono disponibili su www.nef.lu. Regolamento completo sul sito www.ilrisparmiotipremia.it