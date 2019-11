Martedì 19 novembre 2019, dalle 9.00 alle 13.00 a Torino, presso la Sala Multimediale della Regione Piemonte di corso Regina Margherita 174, Arpa Piemonte organizza la conferenza Il Rendiconto nivometrico della stagione invernale 2018-19, adattamenti e strategie naturali e antropiche ai cambiamenti climatici.

La scorsa stagione invernale ben rappresenta un contesto climatico in forte evoluzione: cosa è cambiato sulle Alpi piemontesi e quali sono gli scenari attesi nei prossimi anni? In che modo reagiscono gli ecosistemi naturali e quali sono le strategie che deve adottare chi vive e lavora in montagna? Sono solo alcuni dei quesiti che in mattinata impegneranno climatologi, ricercatori, gestori di impianti sciistici e di rifugi alpini.

Il Rendiconto Nivometeorologico in Piemonte, nella sua forma ormai consolidata, fornisce un compendio sullo stato di innevamento e sul rischio valanghivo nella passata stagione invernale sul territorio regionale. Il rapporto analizza i dati nivometrici confrontandoli con le serie storiche, descrive l’andamento meteorologico della stagione invernale, presenta le variazioni del pericolo valanghe in relazione agli eventi nevosi più significativi, descrive i principali eventi valanghivi spontanei osservati e gli incidenti da valanga verificatisi.

PROGRAMMA

9:00-9:30 Registrazione dei partecipanti

9:30-10:00 Saluti autorità

10:00-10:30 Il cambiamento climatico in montagna: gli effetti sull'innevamento (Renata Pelosini, Arpa Piemonte)

10:30-11:00 Influenza delle variazioni di innevamento sugli ecosistemi alpini (Michele Freppaz ed Elena Quaglia, Università di Torino - DISAFA – NATRISK)

11:00-11:30 Rendiconto della stagione invernale 2018-19: Meteo, valanghe spontanee e incidenti (Mattia Faletto e Davide Viglietti, Arpa Piemonte)

11:30-11:50 Incidenza dei cambiamenti climatici sulla gestione degli impianti sciistici: realtà Piemontese (ARPIET Nicola Bosticco, Vicepresidente ARPIET)

11:50-12:10 Incidenza dei cambiamenti climatici sulla gestione degli impianti sciistici: esperienza della Monterosa2000 (Claudio Francione, Direttore Tecnico e Direttore di Esercizio Monterosa2000 SpA

12:10-12:45 Fruizione dei rifugi nel periodo invernale (Massimo Manavella, Presidente AGRAP e gestore del Rifugio Selleries)

12:45-13:00 Considerazioni finali e conclusione lavori