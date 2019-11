Censura sui social, CasaPound organizza una conferenza all'Asso di Bastoni

Casa Pound, dopo la censura sui social, organizza per venerdì 8 novembre alle 20 un evento presso lo storico circolo Asso di Bastoni che vedrà come relatori l’Onorevole Andrea Delmastro (parlamentare di FdI), Francesco Polacchi (Altaforte Edizioni) e come moderatore l’Avvocato Gino M. D. Arnone.