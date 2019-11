Nei palazzi della Regione bandiere a mezz'asta in segno di lutto per i vigili del fuoco. Omaggio anche della Guardia di Finanza

Sulle facciate del Palazzo della Giunta e del Consiglio regionale, in piazza Castello e in via Alfieri a Torino, le bandiere sventolano a mezz’asta.

La decisione è stata presa di comune accordo dai presidenti Alberto Cirio e Stefano Allasia in onore dei vigili del fuoco Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido, che hanno perso la vita ieri mentre cercavano di spegnere un incendio in una cascina di Quargnento (Alessandria).

Listato a lutto anche il sito della Regione, che sarà presente in forma ufficiale con il proprio gonfalone il giorno della celebrazione dei funerali delle vittime.

Omaggio questa mattina della Guardia di Finanza di Torino ai vigili del fuoco deceduti ieri ad Alessandria.

I finanzieri hanno raggiunto la sede del comando provinciale di corso Regina Margherita nel capoluogo piemontese per esprimere la loro vicinanza ai colleghi di Antonio, Marco e Matteo, deceduti ieri nel corso di un intervento nell’alessandrino.

Sirene all’unisono a simboleggiare l’abbraccio della Guardia di Finanza di Torino ai tutti i vigili del fuoco.