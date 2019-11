Sabato 9 novembre inaugura a Torino il Blackmoon

Sabato 9 novembre, a partire dalle ore 23 inaugura con un esclusivo party il Blackmoon, nuova realtà della movida torinese.

Il Club di Corso Moncalieri 346 a Torino apre alla stagione autunno/inverno 2019/2020 con il primo sabato notte, sotto una nuova veste: innovazione, musica e divertimento racchiusi tra spettacolari laser show ed ospiti di eccezione.

L’evento di apertura, in collaborazione con Prince experience, è un vero e proprio tributo alla musica, in consolle il Dj Set di David Lani. Si parte dunque alle ore 23. Per partecipare, occorre accreditarsi al link https://www.princexperience.it/torino/eventi/grand-opening-blackmoon-2637 e fino all’una, per tutti i partecipanti ingresso gratuito e drink di benvenuto.

Blackmoon un locale capace di trasformarsi….

Il Grand Opening è solo il primo degli eventi accolti dal Blackmoon, infatti, Venerdì 15 novembre segue l’inaugurazione del venerdì notte con il format MINCHIOtauri by barbyTURIco organizzazione molto conosciuta in città che da anni perfeziona minuziosamente ogni sua performance e coreografia con una attenzione verso la musica grazie a DJ tURYMEGAZETA: rock / electro / elettronica / trash / anni 70-80-90 / pop / wave / Hip Hop / Trap / Raggaeton e molto altro……

Ingresso gratuito fino a mezzanotte - dopo € 10 con una consumazione

LA STORIA….

Sono passati più di 50 anni da quel 1962 in cui il famoso Patio ha aperto per la prima volta le porte alla vita notturna di Torino. Il Disco club per quasi undici anni è il punto di riferimento della dance music

Si ferma per qualche anno per poi ripartire nel 1982 rimanendo la regina incontrastata della disco dei mitici anni 80. Nel 2014 nasce il Whitemoon, Disco Club all’aperto che nell’era dei Djs stellari segna un nuovo punto di riferimento per la musica di tendenza. Nel 2017 le due realtà di incontrano e, insieme, fanno rivivere il giardino del Patio

2019, nasce Blackmoon, un vero e proprio tributo alla musica nel segno di quanto è stato creato e nel segno di quanto avverrà…