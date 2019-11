La band romena Voltaj il 22 Febbraio 2020 a Torino

Il concerto della famosissima band che arriverà a Torino direttamente dalla Romania verrà presentato in un conferenza stampa di lancio il martedì 12 Novembre 2019 alle ore 18,00 presso la sala Keynote di Toolbox Cooworking, Via Agostino da Montefeltro 2.

Saranno presenti per l’occasione il frontman e cantante Calin Goia e lo storico chitarrista della band Gabi Constantin che risponderanno alle domande della stampa e incontreranno i fan che hanno acquisito il privilegio di incontrare la band per aver partecipato a una promozione in fase di lancio delle vendite dei biglietti on line.



Per la prima volta nella storia della comunità romena viene organizzato un concerto con questo format. Non un evento in una discoteca ma in una location degna della fama della leggendaria band dei Voltaj, con uno show live di ben due ore!



Il concerto infatti avrà luogo nell’arena del Palavela in Via Ventimiglia 145, una location capace di contenere fino a 7500 fan con una produzione all’altezza di un evento di questa levatura.



Il 22 februarie 2020 i torinesi potranno essere testimoni di un evento dedicato alla numerosa comunità romena di Torino, una comunità numerosa, piena di speranze e progetti per il futuro. Famiglie intere che sono venute in un altro paese con il sogno di realizzare una vita migliore, più piena e felice.



Il concerto sarà un vero tributo per una minoranza etnica che è venuta in Italia con una valigia carica di sogni e speranze e che ha dovuto affrontare sacrifici superando ostacoli non indifferenti.

L’evento sarà anche l’occasione per sostenere la comunità romena in Italia grazie ad alcune iniziative che saranno annunciate in conferenza stampa.