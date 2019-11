Crisi Ilva, Ravanelli (Confindustria Piemonte): "Dalla politica la via per una soluzione condivisa"

In merito agli sviluppi della vicenda Ilva e alle conseguenze negative per gli stabilimenti Arcelor Mittal in Piemonte e Liguria, inviamo di seguito la dichiarazione di Fabio Ravanelli, presidente di Confindustria Piemonte:

Da tempo come Confindustria chiediamo maggiore attenzione per gli investitori: devono essere messi nelle condizioni di dare un essenziale contributo alla ripartenza dell’economia legata all’Industria 4.0, un passaggio essenziale che non può più essere rinviato. E per fare questo si deve passare prima da tutto dalle infrastrutture, vero punto di partenza. Nell’immediato però sono necessari maggiori incentivi fiscali (che vanno quindi in direzione opposta alle ipotesi punitive e fortemente avverse alla crescita come la plastic tax, per esempio) e infine bisogna attuare una semplificazione burocratica.