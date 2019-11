Ivrea, bando per la concessione di contributi economici a famiglie disagiate

Da oggi, giovedì 7 novembre, fino alle ore 12 di venerdì 6 dicembre è possibile presentare a Ivrea le domande per ottenere un contributo per il pagamento delle spese di riscaldamento relative alla stagione termica 2018/2019 (15 ottobre 2018 – 15 aprile 2019).

Possono accedere all’assegnazione del contributo i cittadini:

- residenti nel Comune di Ivrea da almeno due anni alla data del 7 novembre 2019

- non assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale

- in possesso di un’attestazione ISEE inferiore o uguale a € 13.000,00

- residenti in immobili di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6

- non in possesso di un autoveicolo con cilindrata superiore a 1.400 c.c. ed immatricolato nel triennio precedente alla data del 7 novembre 2019, salvo che sia strumento di lavoro ovvero sia veicolo attrezzato utile al trasporto di persona disabile presente nel nucleo familiare del richiedente

A decorrere dal 7 novembre 2019, il fac-simile della domanda e tutta la relativa modulistica potranno essere ritirati presso:

lo Sportello Politiche Sociali, atrio del Palazzo Comunale, P.zza Vittorio Emanuele, 1, telefono 0125-410227, nei eguenti orari:

- da giovedì 7 novembre 2019 a martedì 3 dicembre 2019: martedì ore 9,00 – 12,00 e giovedì ore 9,00 – 12,00 e 14,00 – 17,30

- mercoledì 4 dicembre 2019: ore 9,00 - 12,00

- giovedì 5 dicembre 2019: ore 9,00 – 12,00 e 14,00 – 17,30

- venerdì 6 dicembre 2019: ore 9,00 - 12,00

lo Sportello URP, c/o Ufficio Anagrafe, Corso Cavour-angolo Via Piave, telefono 0125-410202, negli orari di apertura

oppure potrà essere scaricata direttamente dalla sezione “bandi e appalti” del sito del Comune di Ivrea: www.comune.ivrea.to.it

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante la compilazione dell’apposita modulistica. A partire da giovedì 7 novembre 2019 e fino alle ore 12,00 di venerdì 6 dicembre 2019 dovrà, pena esclusione:

- pervenire presso lo Sportello Politche Sociali, atrio del Palazzo Comunale, piazza Vittorio Emanuele 1, telefono: 0125 – 410227, negli orari sopra indicati;

- oppure essere inoltrata a mezzo lettera raccomandata AR al seguente indirizzo: Comune di Ivrea, Servizio Politiche Sociali - Piazza Vittorio Emanuele, 1 – 10015 Ivrea. La documentazione deve comunque pervenire, PENA ESCLUSIONE, entro 6 dicembre 2019;

- oppure essere inoltrata tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ivrea.to.it.