Rai Torino, 20 assunzioni e nel 2020 fiction sui trapianti alle Molinette: "Previsti investimenti, al di là della vendita grattacielo"

La Rai è interessata ad investire a Torino. Dopo l'allarme lanciato nelle scorse settimane dai sindacati come nel piano industriale di via Mazzini gli eventuali proventi della vendita del grattacielo di via Cernaia sembravano destinati a Saxa Rubra a Roma, arrivano rassicurazioni sul futuro delle sedi sabaude.

"A Torino - ha spiegato questa mattina il Direttore Guido Rossi, durante un sopralluogo del Consiglio Comunale in via Verdi - attualmente ci sono 400 dipendenti. Nei prossimi mesi sono previste venti assunzioni nel settore tecnico per sostituire i pensionamenti e a febbraio 2020 inizieranno le riprese della fiction "Cuori coraggiosi", dedicata ai trapianti alle Molinette".

"L'azienda - ha aggiunto - ha fatto poi degli investimenti strutturali: è stata rinnovata la mensa e verrà rifatto l'ingresso di via Verdi. Sul capoluogo piemontese ci sono già delle risorse impegnate, al di là della vendita del grattacielo".