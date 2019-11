Incidente stradale mortale tra Cambiano e Villastellone, la colpa della morte di Cristian non fu sua

Cristian non c'è più, ma suo fratello e la sua famiglia continuano a non vederci chiaro nella ricostruzione fatta dagli inquirenti del tragico incidente stradale in cui il ragazzo di 27 anni perse la vita due anni fa, sbalzato dalla sua moto. La richiesta di archiviazione del pm della Procura di Torino, accolta dal gip, ha spinto la famiglia Licata a opporsi.

Domenico Licata non crede che la causa dell'impatto fatale sia stata la condotta della Yamaha di suo fratello. La colpa del terribile incidente però è stata attribuita al ragazzo, che ad altissima velocità avrebbe effettuato il sorpasso di una Seat Altea, mandandola in testacoda. Lo aveva confermato anche un testimone oculare. In quell'incidente fu coinvolta anche una terza auto, una Fiat Sedici, che impattò contro l'altra autovettura. "Ma come può una moto in rettilineo mandare in testacoda una macchina strisciandola nel fianco?" si chiede Domenico.