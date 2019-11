A Le Musichall arriva il meglio del circo contemporaneo più all’avanguardia

Avanguardia, internazionalità e divertimento. Queste sono le tre parole chiave della nuova rassegna di intrattenimento Giovedì@LeMusichall. A partire da questa stagione teatrale, ogni giovedì alle ore 21, il teatro diretto dal poliedrico e visionario Arturo Brachetti propone un appuntamento settimanale che vede l’alternarsi di stand-up, Lindy Hop, cabaret e spettacoli in anteprima.

Il primo appuntamento di Première parte alla grande proponendo “Va’ pian e fa’ presto” del duo circense Viso&Rachel. Maschio e femmina, lento e veloce, alto e basso, forte e agile… alla ricerca delle diversità per arrivare ad un equilibrio e ad una completezza. “Va pian e fa’ presto” esplora la composizione, gli spazi e i ritmi circensi attraverso il rapporto fra due persone, scatenando una serie di azioni e reazioni a catena che portano lo spettatore all’interno della fantasia fisica del duo. Composto da cinque scene di diversa durata, scandite da blackout e giochi di luce, lo spettacolo si sviluppa in un crescendo drammaturgico, sostenuto dalla relazione tra i due corpi e gli oggetti con cui interagiscono sul palco. Il duo Viso&Rachel è composto da Giulia Racca (1993) e Davide Visintini (1990) che esprimendosi nel linguaggio del circo contemporaneo, si uniscono per dare vita ad una nuova visione del rapporto fra donna e uomo.

Domani, venerdì 8 novembre, Il teatro Le Musichall ingolosirà il pubblico con le sorprendenti ricette acrobatiche di 3Chefs in L’ULTIMA CENA.

Dopo essere stati i clown protagonisti di “Allavita!”, spettacolo centrale di MilanoExpo2015 prodotto dal Cirque du Soleil, Claudio Cremonesi, Stefano Locati, Alessandro Vallin decidono di continuare il sodalizio nato su quel palco prestigioso, creando i “3Chefs”.

Ormai icone dei giorni nostri, gli chef si muovono in cucina tra padelle e fornelli alla ricerca del sapore perfetto e in questa versione circense, 3Chef creano sul palco ricette di divertimento originali e sublimi.

I tre chef lavorano nella loro cucina dell’assurdo, dove i sensi vengono solleticati “à la carte” fra saporiti virtuosismi e gustose acrobazie per una "cena senza cibo" che non lascerà di certo a digiuno il vostro spirito. Un susseguirsi di numeri comici legati al mondo della cucina: jonglerie con mestoli, vassoi acrobatici, musica dal vivo con pentole e cucchiai, in un rapporto diretto con il pubblico... da leccarsi i baffi!