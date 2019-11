Mille gusti di cioccolato e cultura scientifica diffusa: gli eventi del weekend a Torino e provincia

Per inaugurare con dolcezza la stagione dei primi freddi, questo fine settimana torna a Torino l’evento più goloso dell’anno. Inaugura oggi Cioccolatò, la kermesse dedicata a tutte le più svariate tipologie di cioccolato artigianale e ospitata nel salotto della città, tra piazza San Carlo e via Roma. Tate le novità dell'edizione 2019, dove gli attori primari sono proprio i maestri cioccolatieri, la loro arte e l’eccellenza dei loro prodotti. Casa Cioccolatò, cuore pulsante della manifestazione, vedrà numerosi eventi, ospiti e showcooking. Fuori di Cioccolatò racchiude invece tutti gli happening Off della manifestazione in diversi locali di Torino. ChocoCabrioTour propone un giro per la città illuminata a bordo di un Bus Cabrio - con cioccolata calda e copertina - verso una serie di attrazioni tutte da scoprire. Infine, il Contest Baciamicioccolatò, che invita tutti a darsi un bacio al sapore di cioccolato e condividerlo sui social. Per informazioni: www.cioccola-to.eu

Ma saranno anche giorni di divulgazione e conoscenza, suggellate dall’incontro tra la cultura umanistica e quella scientifica. È partito ieri il primo Festival della Tecnologia, organizzato dal Politecnico per il 160° anniversario della sua fondazione. Un’occasione di incontro tra università, cittadini, imprese, pubblica amministrazione e terzo settore per informarsi e riflettere sulle grandi sfide di una società sempre più tecnologica. Per la serata di domani, appuntamento speciale alla Mole Antonelliana per la “Notte da brivido al museo”: un’intera notte al Museo Nazionale del Cinema, fino all’alba, dedicata al tema delle tecnologie, della fantascienza e dell’horror, delle “macchine che si ribellano e uccidono”, con proiezioni sui maxischermi dell’Aula del Tempio. Per informazioni: www.festivaltecnologia.it

La terza kermesse che avrà luogo a Torino in questi giorni sarà il Festival delle culture popolari. organizzato dalla Rete Italiana di cultura popolare. Un ricco programma di iniziative e appuntamenti aperti al pubblico si terrà in differenti luoghi della città, dalle OGR alla Biblioteca civica musicale Andrea della Corte, dal Polo del’900 al Fondo Tullio de Mauro, fino a raggiungere le vie del Quadrilatero Romano. Si parte oggi pomeriggio al Polo del ‘900 alle ore 16:30 con “Murmurii, pensieri sotto il muro”, per celebrare l’anniversario della caduta del muro di Berlino. Dopo aver costruito un simbolico muro di cartoni, andrà in scena un flash mob artistico per rivivere lo spirito di festa della caduta del muro. Alle 20:30 la festa continua con i ragazzi e le ragazze di Via delle Orfane15, in Piazzetta della Visitazione, con aperitivo, musica e narrazioni dedicate al tema dei “muri”. Il programma completo è disponibile sul sito: www.reteitalianaculturapopolare.org

Passando alla musica dal vivo, due saranno i grandi concerti del weekend, entrambi al Teatro Colosseo. Questa sera Red Canzian con “Testimone del tempo Tour”: un concerto-narrazione, attraverso video e foto storiche, con un repertorio che ripercorre la più bella musica del mondo dagli anni ’50 a oggi, compresi tanti brani dei Pooh riletti e reinterpretati dalla personalità dell’artista. Domani, invece, il palco accoglierà Roberto Vecchioni con “L’infinito”, tra grandi pezzi di repertorio e canzoni estratte dal nuovo album: “un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi – spiega il professore cantautore –, che parte da un’idea precisa: l’infinito non è al di fuori di noi, non è introvabile, ma è dentro di noi, nella nostra anima e nelle nostre emozioni”. Per informazioni: www.teatrocolosseo.it

Per tutti gli amanti degli abiti e accessori delle passate decadi, arriva a Torino un evento unico e imperdibile. Dopo il debutto a Milano, negli spazi del Bunker (via Niccolò Paganini 0/200), sabato 9 e domenica 10 avrà luogo Vinokilo, concept di shopping eco-friendly di moda vintage, dove oltre 4000 pezzi unici verranno venduti a prezzo di chilo, con ingresso dalle 10 alle 17.

Spostandoci fuori Torino, la Fiera di San Martino di Chieri, che storicamente rappresenta l'appuntamento annuale dedicato all'agricoltura del territorio ed in cui si svolge l'attesissima premiazione del miglior capo bovino, giunge alla sua 41° edizione.



Confermate le ormai storiche aree di degustazione e non solo come Gusto in Piazza, una vera e propria osteria in piazza, con tavoli e zone di sosta coperti per poter gustare le specialità e i piatti di molte regioni d’Italia, con una particolare attenzione alle materie prime e ai piatti del territorio piemontese - Con Dolcezza, mostra mercato di dolci tentazioni, i Laboratori Panificazione e il Mercato delle Eccellenze Piemontesi e Italiane, Mercatino delle Associazioni di Categoria e Mercato in Cascina: le migliori produzioni enogastronomiche piemontesi e italiane in degustazione e vendita, nel rispetto dei criteri di tipicità, stagionalità e qualità del prodotto.



Durante questa edizione ci saranno prestigiosi momenti di foodteinment condotti da guest star come lo chef Diego Bongiovanni, noto volto televisivo de La prova del Cuoco di RAI1, che preparerà nel suo show cooking #incucinacondiego due originali ricette utilizzando i prodotti di alcuni Maestri, abbinati ai vini dei produttori di Torino DOC e del Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Freisa di Chieri e dei Vini delle Colline Torinesi. Altro appuntamento imperdibile il dialogo condotto dai Maestri del Gusto pasticceri di Chieri che si cimenteranno in dolci abbinamenti con i Maestri del Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Freisa di Chieri e dei Vini delle Colline Torinesi e i vini delle aziende di Torino DOC. Il programma completo è disponibile sul sito: www.comune.chieri.to.it/eventi/san-martino2019

Infine, spazio al teatro, con l’apertura di "Scene", la nuova stagione di Teatro Fassino e Rivoli Musica, organizzata da Borgate dal Vivo, con un grande appuntamento: “I brividi immorali” di Laura Morante ad Avigliana, reading tratto dal suo omonimo libro, accompagnato al sax da Maurizio Camardi.