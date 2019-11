Villa della Regina, una cornice da favola, accompagnata dalle note dell'arpa

L’appuntamento fa parte del “Nuove Musiche Festival 2019” e prosegue la collaborazione tra le associazioni Musicaviva e Amici per la Musica. Valerio Lisci è nato a Moncalieri, ma è protagonista di questo concerto per essere stato premiato a un concorso internazionale. Nel 2018 ha infatti conseguito il secondo premio nella categoria Solisti alla XXII edizione del Concorso internazionale Luigi Nono 2017, organizzato dagli stessi Amici per la Musica, ad ex-aequo con il violoncellista Thomas Chartré (Canada).