Al via la quarantunesima Fiera di San Martino a Chieri, tra Maestri del Gusto e sostenibilità [VIDEO]

Tradizione, sviluppo e sostenibilità. Sono questi i temi chiave della quarantunesima edizione della Fiera Nazionale di San Martino a Chieri, che prende ufficialmente il via oggi per concludersi il 12 novembre.

Un evento che, come tutti gli anni, mette al centro la forte vocazione agricola, legata alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti d'eccellenza, puntando sempre di più sui valori del futuro. "Siamo fortunati - spiega l'assessore al commercio Luciano Paciello - perché il chierese ha un patrimonio di aziende dedite alla coltivazione e alla zootecnia capaci di innovazione. Il nostro auspicio è che la fiera si confermi un’importante occasione di rilancio e promozione della città”.

Tanti i luoghi coinvolti: da piazza Cavour a piazza Umberto I, passando per via Palazzo di Città e via Vittorio Emanuele II, fino a raggiungere piazza Europa.

Si entrerà fin da subito nel vivo grazie alla partecipazione dei Maestri del Gusto di Torino e provincia e Torino DOC, del progetto della Camera di commercio di Torino, e dello chef Diego Bongiovanni, volto noto della trasmissione La prova del Cuoco di RAI1. Un vero e proprio show culinario in cui la tradizione gastronomica del territorio svelerà la sua capacità di evolversi e svilupparsi in prodotti estremamente attuali, senza rinunciare alla natura e all’identità piemontese.

Seguiranno diversi showcooking e laboratori con esperti del gusto, che condivideranno il loro know-how per sperimentare e proporre inusuali abbinamenti con e tra le eccellenze del territorio. Presenti all'appello anche i Maestri Pasticceri chieresi, da sempre fiore all'occhiello della cultura gastronomica della città.

Molti gli esperti chiamati ad affrontare il tema della sostenibilità nel convegno “Agricoltura sostenibile e ambiente: il futuro è già tra noi”, in programma questa mattina dalle ore 10.45. Sarà l'occasione per favorire la conoscenza di pratiche e modelli sostenibili legati all'innovazione e alle dinamiche di accesso al cibo, rivolti a tutti coloro che credono in nuove strategie per garantire equità alle generazioni future e solidarietà a favore di chi ne ha bisogno. Si parlerà invece di carne a km 0 e della sua specificità legata al territorio, per promuoverne un consumo sano e consapevole nella serata di lunedì con il convegno “Carne e buoi dei Paesi tuoi”.

Infine, se lo sviluppo e la sostenibilità rappresentano le novità della Fiera di San Martino, non saranno di certo deluse le attese del pubblico più "tradizionalista", grazie ai 5000 mq fieristici di piazzale Monti allestiti a cura del Comitato Agricoltori, Pro Chieri e Arap, e dedicati all'agricoltura (con l'esposizione di macchine agricole, una fattoria didattica e una mostra bovina) e alla storica premiazione del miglior capo di razza bovina piemontese.

Il programma dettagliato è disponibile sul sito: www.comune.chieri.to.it/eventi/san-martino2019