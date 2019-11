Circolo della magia: domenica arriva il Mago Budini per raccontare Pinocchio

10 novembre alle 16, nell’ambito delle domeniche magiche per bambini, il Circolo Amici della Magia (Via Salerno 55, prenotazioni 339.4998327 oppure 339.6088552) ospita Ti racconto Pinocchio, una storia Magica, una lettura-spettacolo ideata dall'Associazione culturale Il Circo delle Voci, curata da Nicoletta Fabrizio, diretta da Paolo Domenico Montaldo e portata in scena da 13 lettori affiancati dalle illusioni del Mago Budinì.



Ingresso: euro 10,00; gratuito sotto i 5 anni.



Prenotazione obbligatoria ai numeri 339.4998327 oppure 339.6088552.