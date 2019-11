Domani torna Envi4future per parlare di ambiente e clima ai più giovani

Coinvolgere le nuove generazioni in un progetto “sostenibile”, facendo cultura sui temi più attuali legati al surriscaldamento globale, ai cambiamenti climatici e, più in generale, alle problematiche ambientali che affliggono la nostra società.

Su queste basi ha preso forma il progetto Envi4Future che martedì 12 novembre, a partire dalle 18, vivrà il suo terzo appuntamento presso l’Environment Park di Via Livorno 60, il Parco scientifico – tecnologico di Torino, specializzato sulle tematiche green .

Un insieme di incontri informali e dinamici, focalizzati ogni volta su un argomento diverso e molto attuale, che avrà come platea i ragazzi delle scuole e delle università. Momenti di riflessione grazie alla presenza di “esperti” nei rispettivi campi, come professori, ricercatori, responsabili di aziende, ma anche di dibattito tra gli addetti ai lavori e le menti più giovani e fresche.

Dopo aver parlato di “Emergenza Climatica, l’Italia che fa” e di “Verso la transizione energetica: idrogeno tra presente e futuro”, l’incontro di martedì si focalizzerà su “Tra mitigazione e adattamento, quali tecnologie per il futuro

Interverranno Fabrizio Pirri, Coordinatore CSF dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Torino, e

Rajandrea Sethi, Docente del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture, POLITO.

Durante gli incontri di Envi4Future si punta certamente a spiegare e approfondire le problematiche più assillanti per il pianeta ma, nello stesso tempo, si vogliono mostrare le possibili soluzioni attraverso l’analisi di casi specifici e dialogare in modo informale e arricchente con i ragazzi per esaminare insieme altre possibili strade.

A conclusione di questo primo ciclo di incontri, ne farà seguito un secondo nei prossimi mesi: un’iniziativa che vede Environment Park “sul campo” per diventare sempre più punto di riferimento culturale sui temi della sostenibilità e di formazione e informazione per gli studenti e per la cittadinanza in generale.