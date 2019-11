Manifestazione a Milano per la Segre: ci sarà anche la Città di Torino

La Città di Torino aderirà alla manifestazione a sostegno della senatrice Liliana Segre, prevista il 10 dicembre a Milano.

Il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala, oggi a Torino per sottoscrivere il "Manifesto della comunicazione non ostile", ha voluto invitare direttamente la sindaca Chiara Appendino all'iniziativa in segno solidarietà alla Segre, che da alcuni giorni vive sotto scorta. Un invito accolto dalla prima cittadina, che ha garantito che il Comune sarà presente.

L'Anci ha chiamato a raccolta a Milano il prossimo 10 dicembre, in occasione dell’anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, tutti i sindaci d’Italia per manifestare sostegno alla senatrice a vita indossando la fascia tricolore.