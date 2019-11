Controlli antidroga dei Carabinieri nelle scuole di Rivoli

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Rivoli, con il supporto fondamentale di un’unità cinofila antidroga del Nucleo CC di Volpiano e di personale delle Squadre d’Intervento Operativo del 1° Reggimento Piemonte, hanno effettuato un controllo in un Istituto superiore.

Lo specifico servizio, organizzato di concerto con il dirigente scolastico, ha l’obiettivo primario di disincentivare il consumo e lo spaccio di droga negli istituti di formazione. Nel corso del controllo uno studente del liceo Darwin, 20enne incensurato, è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in quanto, durante le operazioni di perquisizione personale e nel corso della successiva perquisizione effettuata a casa, è stato trovato in possesso di 7 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e degli appunti verosimilmente relativi alla suddetta attività delittuosa. La droga e il restante materiale sono stati sequestrati.

Il servizio, che a breve verrà ripetuto anche in altre scuole della provincia, ha un’ulteriore ma non meno importante finalità socio-educativo nei confronti dei tanti ragazzi esposti alle facili ma pericolose “lusinghe” delle droghe.