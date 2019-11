Feletto, incendio devasta la sede della federazione nazionale di calcio balilla

Un grosso incendio, scoppiato poco dopo le 9 di questa mattina, ha devastato la sede della federazione nazionale italiana di calcio balilla, a Feletto, nel Canavese.

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate per avere ragione delle fiamme e per la messa in sicurezza dell'edificio. Si annunciano molto ingenti i danni, per fortuna all'interno della sede non vi era alcuna persona e non si sono registrati feriti o intossicati.

Sono in corso accertamenti sulle cause dell'incendio da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea.