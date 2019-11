La solidarietà torinese in mostra a Palazzo Civico

Inaugurata a Palazzo Civico la mostra “Torino solidale con...”, allestita nel Loggiato antistante Sala Marmi, al primo piano del Municipio, a cura dell’Associazione Aderenza Artistica Culturale Vanchigliese onlus (AAACV).

Per la Città di Torino, che ha concesso il patrocinio all'evento, è intervenuto Enzo Lavolta, vicepresidente del Consiglio Comunale. Lavolta ha elogiato l’impegno ultratrentennale dell'associazione e ha rimarcato l’importanza di rinsaldare il legame tra comunità e istituzioni, anche attraverso iniziative come la mostra appena inaugurata, che sottolinea e rigenera i valori di solidarietà dei torinesi.

Sono esposte 12 opere che raccontano la solidarietà a Torino, in una città che, senza far rumore, accoglie lo straniero e soccorre il più fragile e che sa guardare con gli occhi del cuore anche le sue ferite, come hanno spiegato la presidente Daniela Bruno e il presidente onorario Pier Carlo Merlone.

Sono paesaggi mentali – ha affermato il critico d'arte Michele Franco – rivisitati alla luce dei valori della solidarietà. L'esposizione rimarrà aperta al pubblico sino a venerdì 22 novembre 2019. Orario: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00; sabato dalle ore 9.00 alle 12.00. Ingresso libero.