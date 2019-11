Le atmosfere felliniane contagiano Pirandello: così Lavia porta in scena i suoi "Giganti"

Il colossale dramma incompiuto di Luigi Pirandello, datato 1933, riplasmato dalle mani di un "gigante", anch'egli, del teatro italiano. Debutta questa sera al Teatro Carignano di Torino I giganti della montagna, diretto da Gabriele Lavia, dopo la prima nazionale al Teatro della Pergola. Si tratta, per l'attore e regista milanese, del capitolo finale che chiude la trilogia pirandelliana dopo Sei personaggi in cerca d’autore e L’uomo dal fiore in bocca.

Lo spettacolo - prodotto da Teatro Stabile di Torino/Teatro Nazionale, Fondazione Teatro della Toscana, Teatro Biondo di Palermo - resterà in scena fino al 1° dicembre.