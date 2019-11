La torinese Lisa Barillà vince il Macchianera Internet Awards 2019

"sono stata invitata a Perugia, presso il teatro Morlacchi in rappresentaza della redazione come finalista del sito lgbtitalia.it, realtà con la quale collaboro e gestisco la sezione wedding da alcuni anni, sono scesa a Perugia con il mio bimbo"



Lgbtitalia.it nasce nel 2012 e dopo diversi piazzamenti 3° – 4° e 1° posto l'anno scorso anche quest’anno ha raggiunto la vetta.



“Collaboro con il portale LGBTITALIA.IT donando parte del mio tempo libero alla comunità Lgbt, anche professionalmente credo molto nell’unione tra persone a prescindere dal sesso e ritengo sia ora di abbattere ogni pregiudizio lasciando libero chiunque di vivere il proprio amore. Tutto è cominciato da quando, vivendo spesso a contatto con i bambini, ho notato che i bimbi non giudicano per come appariamo e per cosa abbiamo ma semplicemente per la nostra capacità di dare amore e protezione. Credo che solo iniziando a guardare alle persone con gli occhi di un bambino saremo finalmente liberi da ogni pregiudizio".