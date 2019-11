Riqualificazione ed ecosostenibilità: al via la 32esima edizione di Restructura [VIDEO]

Un format di successo, un brand capace di cavalcare ben 32 edizioni. Ha inaugurato ufficialmente questa mattina Restructura, fiera di riferimento del settore edilizio per il Nord Ovest d'Italia. Riqualificazione, recupero e ristrutturazione edilizia, con una particolare attenzione alle tematiche ambientali, sono i temi principali affrontati nella quattro giorni di Restructura.

Con l'obiettivo di far dialogare le aziende leader del settore con i professionisti e il grande pubblico, la manifestazione si svolge dal 14 al 17 novembre presso l'Oval Lingotto, nei 20.000 metri quadri di spazi. Oltre 200 le aziende nazionali e internazionali presenti. Confermati poi i grandi eventi, 90 circa, incontri, workshop, convegni e momenti di formazione dedicati agli ordini professionali.

Quest'anno poi Restructura è riuscita a fare dell'ecosostenibilità uno dei suoi focus principali, dimostrandosi sempre più attenta alle tematiche legate al green. Si spiega in tal senso la presenza del Villaggio della Bioedilizia, un'intera area dedicata alla bioedilizia e ai materiali costruttivi alternativi quali legno massivo, sughero, canapa, paglia, argilla e calce. Artigiani e aziende, durante workshop e incontri, spiegheranno come rendere i processi di ristrutturazione e riqualificazione il più possibile ecologici, a basso impatto ambientale.

Anche per l’edizione 2019 si conferma poi l’iniziativa Incontra l’esperto, molto apprezzata nel corso delle passate edizioni: è l’occasione per il grande pubblico per avere un appuntamento della durata di 30 minuti, completamente gratuito e previa prenotazione, con gli esperti del settore che forniscono consigli e indicazioni.

Informazioni, aggiornamenti e curiosità sul sito www.restructura.com su cui è possibile accreditarsi per gli operatori del settore, per gli studenti universitari e ottenere il coupon sconto.