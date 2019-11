Orbassano, la denuncia del M5S: "Il Comune rinuncia a 100 alberi"

La denuncia arriva dal gruppo consiliare del M5S di Orbassano. "Il 6 settembre abbiamo presentato al Sindaco e all’Assessore all’Ambiente il progetto “Alberi per il futuro” un’iniziativa con la finalità di mettere a dimora 100 alberi, donati dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Orbassano. “Alberi per il futuro”, programmata per i prossimi giorni, doveva essere un’iniziativa aperta a tutti i cittadini, alle associazioni del territorio e ai rappresentanti istituzionali".

"I cittadini avrebbero avuto l’occasione di partecipare attivamente. Oltre agli alberi da piantumare, come gruppo consigliare, avremmo fornito gli attrezzi e tutto il materiale necessario (teli per la pacciamatura, bacchette, reti anti lepre, ecc…). Alla data odierna del 14 novembre, dopo oltre due mesi dalla nostra proposta, non abbiamo ricevuto alcuna risposta dall’Assessore e pertanto, non siamo più in grado di organizzare l’evento".

"La finalità del progetto era quella di trascorrere una giornata all’insegna

dell’Ambiente, coinvolgendo i cittadini. Non ci sarebbero state bandiere o simboli politici, in quanto l’unico obiettivo finale era quello di promuovere la tutela dell’ambiente e di perseguire uno sviluppo sostenibile. Nel progetto avevamo proposto aree dedicate, demandando comunque all’Assessore e all’Ufficio Ambiente l’individuazione di altre aree verdi di proprietà comunale, dove poter mettere a dimora gli alberi".

"È notizia di questi giorni che l’Amministrazione ha aderito al progetto “Mosaico

verde”, che prevede la piantumazione di 1000 nuovi alberi sul nostro territorio.

Alberi che, in base al progetto, saranno messi a disposizione da aziende private. Non siamo a conoscenza di quali aziende aderiranno al progetto e quali

saranno le tempistiche per la realizzazione".

"Evidentemente questa Amministrazione intende ignorare le proposte dell’opposizione", conclude la nota del M5S. "Di certo infatti, c’è solo il diniego da parte del Sindaco e dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Orbassano di permettere ai cittadini di condividere una giornata di festa, con la finalità ultima di diffondere la consapevolezza dell’importanza dell’ambiente".