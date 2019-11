La Panda 4X4 che fu dell'Avvocato battuta all'asta per 37 mila euro

La Panda 4X4 appartenuta a Gianni Agnelli è stata aggiudicata all'asta a 37mila euro. Per Bolaffi, che l'ha battuta, si tratta di un "record mondiale" per la versione Trekking del 1993 color argento metallizzato, i doppi profili blu e neri tipici delle vetture di casa Agnelli e il nome dell'Avvocato a libretto come primo intestatario.

Top lot dell'asta la Porsche 911 Speedster Turbolook, venduta a 190.000 euro. Sulla selezione di disegni di stili e bozzetti la Soprintendenza del Piemonte ha avviato un procedimento di dichiarazione di interesse culturale.

"L'ennesimo sopruso" per Filippo Bolaffi, ad Aste Bolaffi: si annuncia battaglia legale.