Moncalieri: 10 idee concrete per l’Impresa 2020

Il mondo delle imprese si ritroverà per parlare di nuovi progetti e opportunità per investire nella giusta direzione, in alcuni caso risparmiando, in altri aumentando il volume di affari. Energia, finanza e il mondo del web sono i temi principali dell'incontro moderato dal giornalista economico Massimiliano Sciullo di TorinoOggi con professionisti del settore invitati in veste di relatori, per illustrare con la concretezza dei casi studio documentati, quali sono le strade migliori per le aziende e le attività.

Gli ultimi posti disponibili per partecipare alla serata, aperta a imprenditori e professionisti, devono essere prenotati entro lunedì 18 novembre scrivendo all'indirizzo comunicazione@eviso.it o telefonando per informazioni al numero diretto 327-0532865.

I RELATORI

eVISO - ANDREA BRIGNONE



Laureato in Ingegneria Edile al Politecnico di Torino, ricercatore presso la University of Illinois, ha frequentato un Master in Project Management presso la SDA Bocconi di Milano. Attualmente è il Technical Team Leader del reparto Energy Efficiency della eVISO srl, coordina lo staff interno che segue il monitoraggio dei consumi dei clienti, per migliorare l’efficienza nell’utilizzo dell’energia elettrica, attraverso analisi, visite tecniche e allerte. Ha collaborato come Project Manager allo sviluppo di una piattaforma interna di CRM, e si occupa di garantire i più alti standard di Customer Experience supervisionando tutte le attività del Dipartimento Tecnico.

GREENOVATION - PAOLO MOTTURA

Ingegnere laureato presso il Politecnico di Torino nel 2010. Alle spalle quasi 15 anni di esperienza nel mondo dei cantieri e delle costruzioni. Ha collaborato con importanti imprese di costruzione operanti nel Nord Italia. Negli anni ha saputo fondere conoscenze teoriche, soprattutto in ambito energetico e strutturale, e realtà di cantiere. CEO, Founder e Project Manager di Greenovation. Il motore di calcolo automatizzato studiato insieme ad un team di ingegneri del Politecnico di Torino con esperienza nel settore delle costruzioni e delle riqualificazioni, partendo dai dati inseriti dall'utente, attraverso un'interpolazione statistica di casi studio, è in grado di prevedere i costi di ristrutturazione, il risparmio in termini di CO2 e l'indice di prestazione energetica dell'abitazione riqualificata.

MORENEWS - ENRICO ANGHILANTE

Enrico Anghilante è il fondatore del Gruppo More News, è da 18 anni impegnato nell’editoria online in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Montecarlo e Costa Azzurra. Innovatore per tradizione, sta continuando l’evoluzione dell’editoria. Il gruppo Morenews nasce con Sanremonews e si sviluppa poi in Liguria e Piemonte: due testate - Sanremonews e TargatoCN – sono tra i primi 10 quotidiani locali online in Italia. A Torino il Gruppo Editoriale More News segue il territorio con le testate TorinOggi, Piazza Pinerolese, Chivassoggi, 24ovest e Grugliasco24, a conferma di una crescente attenzione verso i lettori, le istituzioni e gli imprenditori della provincia torinese.

SINTESI PROFESSIONALE - DAVIDE BARBERIS



Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino. Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino e al Registro nazionale dei Revisori Legali. Opera come commercialista nello studio professionale da lui creato nel 1988. È esperto in bilanci di società pubbliche e private e nella direzione di progetti finalizzati alla valutazione delle prestazioni delle risorse umane e al controllo di gestione. Negli ultimi dieci anni ha intrapreso un’importante attività di divulgazione, attraverso la redazione di articoli tecnico-scientifici ed è in procinto di mandare in stampa la sua prima monografia.

SINTESI PROFESSIONALE - ELISA CANDIDO



Vice Presidente della cooperativa Sintesi Professionale. Consigliere Regionale FIGC-LND per il Piemonte e la Valle d’Aosta. Formatrice nei seminari per i dirigenti della FIGC-LND. Esperta in Organizzazione aziendale, con specifiche competenze in materia di associazioni dilettantistiche di calcio, di non profit e cooperative

ISCAT - MAURO BELLINO ROCI



Geometra, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Cuneo, Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) del Tribunale di CUNEO - Sezione di SALUZZO e iscritto all’Albo dei Certificatori Energetici della Regione Piemonte. Ha frequentato i Master in Gestione e Strategia di Impresa, Executive Master Consiglieri di CDA e Sindaci di Società Pubbliche e Private ed Executive Master E-Mobility presso la Business School Il Sole 24 Ore. Titolare di studio tecnico, è socio fondatore, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della Società ISCAT s.r.l, Società di ricerca ed innovazione che opera nell’ambito dell’energie rinnovabili. Ad oggi monitorizza e gestisce per conto di clienti circa 30 MWp tra cui circa 2 MWp di impianti propri.