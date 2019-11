A Casa Fools questo fine settimana il teatro è per tutta la famiglia

Tornano anche quest’anno le giornate dedicate alle famiglie di Casa Fools – Teatro Vanchiglia, centralissimo teatro di Torino gestito dallo scorso anno dalla compagnia dei Fools. Nei locali di via Bava 39, infatti, ogni settimana vanno in scena le Domeniche Spettacolari: spettacoli mirabolanti con i migliori artisti per l'infanzia – dalla giocoleria ai burattini, passando per l’illusionismo e la magia – accompagnati da golose colazioni e ricche merende.

Domenica 17 in programma Le Talpe con le scarpe, tre attori-musicisti cantastorie che, con chitarra e fisarmonica, incanteranno i bambini con incredibili storie di animali magici e mondi fatati. Il 24 novembre sarà il turno di “Io sono Ulisse” un’audace produzione di Casa Fools in cui le vicende dell’eroe greco divengono le tappe del passaggio dalla fanciullezza all’età adulta. Nello spettacolo, infatti, il protagonista parte bambino per arrivare “quasi grande” a casa, in un viaggio di formazione pieno di avventure, scoperte, incontri e scontri che accompagnano ogni ragazzo prima dell’ingresso nel mondo degli adulti. Il 1° dicembre andrà in scena invece E chi si nasconde qui? uno spettacolo liberamente ispirato all’omonimo racconto di Gianni Rodari, mentre l’8 ci sarà la produzione natalizia di Casa Fools, Natale a rischio uno spettacolo che lascerà a bocca aperta tutta la famiglia: i folletti in rivolta lasciano senza aiuto Babbo Natale, mettendo in pericolo la produzione di doni e giocattoli.

Le Domeniche Spettacolari nascono con l’obiettivo di creare a Torino un luogo in cui il teatro accolga le famiglie, restituendo a grandi e piccoli il momento del gioco assieme, in uno spazio educativo e divertente allo stesso tempo. L’appuntamento è alle ore 10 per la replica mattutina e alle 16 per quella pomeridiana. Prima dello spettacolo gli spettatori potranno gustare il ricco buffet di prodotti genuini offerto: pane e marmellata, torte, pizze, latte, focacce, succhi, yogurt, brioche e spuntini sfiziosi. Per accedere alle Domeniche Spettacolari è necessaria la tessera socio di €3 con validità annuale.





Orari Domeniche Spettacolari

replica mattutina h 10:00

replica pomeridiana h 16:00

costo (ingresso + colazione + spettacolo) €8,50, gratis per i bambini sotto i 3 anni

per gruppi superiori a 4 persone: €7,50

abbonamento 10 ingressi: €70

prenotazioni mail a prenotazioni@casafools.it

tel e WA +39 392 340 6259