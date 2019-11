Questa sera i "dissing" in rima di Jamil in concerto al Cap10100

Passa anche da Torino il "Most Hated Tour" del giovane rapper Jamil, questa sera live al Cap10100 (corso Moncalieri 18) dalle ore 22.

Nato nel 1991 a Verona e cresciuto a San Vito, ha iniziato ascoltando i più noti rapper della sua città, e, dopo aver scritto alcune canzoni, ha pubblicato i primi video autoprodotti con Romanzoprod.

Reclutato da Vacca come elemento di spicco delle neonata “Voodoo Cod”, Jamil è uno dei nomi nuovi e più interessanti del periodo. Nel 2009 ha pubblicato assieme a Mani il mixtape “Green Street”. Nel 2014 è uscito il disco "Del Padre Del Figlio" con Vacca, e, nello stesso anno, anche “Il Nirvana”, primo album ufficiale licenziato dall’etichetta Produzioni Oblio e distribuito da Universal Music. Il disco vede i featuring di Vacca e di altri rapper italiani molto importanti come Emis Killa, con cui collabora nel brano “Familia”, e Mondo Marcio che canta nel brano “Courtney Love” e che firma anche la produzione di "Alla mia festa", il primo singolo ufficiale del progetto.



Nel 2017 si è segnalato per il singolo “Calcio di strada”, scritto per la seguitissima pagina facebook di Calciatori Brutti, con il fortunatissimo video di “Mike Tyson” da milioni di visualizzazioni.

Jamil è ad oggi conosciuto per la lunga serie di "dissing" ( brani che prendono in giro o insultano membri dell'ambiente rap) fatti durante la sua carriera. Compaioni, infatti, nelle sue canzoni rime contro Kill Mauri, Gué Pequeno, Sfera Ebbasta, Fedez, Fatt MC, Noyz Narcos e il vj e speaker Michele “Wad” Caporosso.