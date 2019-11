Domani a Moncalieri lo spettacolo "Storia di un uomo e della sua ombra"

Proseguono a Moncalieri le attività di Storie cucite a mano, progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che coinvolge anche Roma e Lecce.

Domani, domenica 17 novembre (dalle ore 11, con ingresso libero) nel Polifunzionale P.G. Ferrero, la compagnia salentina Principio Attivo Teatro metterà in scena Storia di un uomo e della sua ombra (età consigliata 5+) con Giuseppe Semeraro, Dario Cadei e le musiche originali eseguite dal vivo da Leone Marco Bartolo. Lo spettacolo - vincitore dle Premio Eolo Awards 2010 e finalista del Premio Scenario infanzia 2008 - è un cartone animato in bianco e nero, un film muto con due attori in carne e ossa.

La scena si apre su un vuoto, nessun oggetto sul palcoscenico, solo la luce che lentamente cresce. Irrompe un personaggio che rappresenta una persona qualunque e che lentamente si costruisce il proprio destino e il proprio futuro intorno a una casa invisibile, disegnata sulla scena con semplici linee bianche. Una figura inattesa viene a turbare i propri piani e inizia a mutare la normale vita dello spensierato uomo. La parabola e la dinamica tra i due personaggi ci descrive in maniera semplice e diretta i conflitti tra gli esseri umani; tra il bianco e il nero, tra il buono e il cattivo, tra un uomo e la sua ombra.

Con pochissimi artifici scenici e l’originale uso della musica dal vivo si racconta una storia vecchia come il mondo che si dipana tra conflitti, equivoci e gag divertenti e poetiche allo stesso tempo. Il linguaggio usato è quello del teatro fisico, delle clownerie e dei film muti.