Tado, il termostato per risparmiare sulla bolletta

La casa smart sarà sinonimo di efficienza e risparmio. Tutto questo grazie a dispositivi ed elettrodomestici intelligenti che garantiranno comfort e benessere all'interno della nostra abitazione.

Numerosi passi avanti sono già stati fatti, ma c’è un settore che scalpita più degli altri: quello del riscaldamento. A far da padrone delle vendite è il termostato intelligente, che nell'ultimo anno ha avuto un vero e proprio boom sul mercato.

Tra i dispositivi di ultima generazione spicca per funzionalità e design accattivante il termostato Tado °. Perché sceglierlo? La risposta è semplice: fa risparmiare, è un investimento accessibile e rateizzabile, ed è detraibile dal 730.

Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Come funziona il termostato Tado

Tado° è facile da installare e da impostare. La struttura del termostato è semplice, bianca e quadrata, con un display touch che funziona con l'illuminazione dei led presenti sulla sua superficie. Tado° necessita di tre pile: basterà montarle all'interno del loro vano per iniziare l'installazione.

Il termostato comunicherà subito con l'Internet Bridge, un accessorio contenuto nel kit, che connetterà via wireless Tado° al vostro modem. Dopodiché potremo controllarlo comodamente dall'app sul nostro smartphone: in pochi minuti potrete accedere al sistema di controllo del vostro nuovo termostato.

Quanto costa

Puoi acquistare Tado° termostato intelligente a 192 euro rateizzabili in 48 mesi.

Detrazioni fiscali al 65%

La spesa del termostato Tado° rientra nella categoria di interventi per l'efficienza energetica e quindi detraibile come previsto dall' Ecobonus. La detrazione Irpef spettante può arrivare fino al 65%. Può essere detratta anche la spesa per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di tutti i dispositivi per la domotica.

Dove acquistare il termostato intelligente Tado