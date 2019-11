Delitto dei Murazzi: il gip dispone la perizia psichiatrica per il killer di Stefano Leo

Il giudice per le indagini preliminari Irene Gallesio ha disposto una perizia psichiatrica per Said Mechaquat, il 28enne di origini marocchine che lo scorso 23 febbraio ai Murazzi ha accoltellato alla gola il 33enne Stefano Leo.

A un mese di distanza dal delitto, il killer si era costituito ai carabinieri dichiarando che aveva ucciso a caso, scegliendo Stefano "perchè era troppo felice". Il gip, inoltre, ha respinto l'istanza avanzata dall'avvocato di Said Basilio Foti, che aveva chiesto di annullare il decreto che ha disposto il giudizio immediato dell'assassino.

La prossima udienza è in programma il 26 novembre, con il giuramento dei periti nominati per la perizia disposta dal giudice.