Niente galera per Nicoletta Dosio, "pasionaria" No Tav: sospeso l'ordine di carcerazione

Nicoletta Dosio non andrà in carcere. E' stato sospeso dalla Procura Generale del Piemonte l'ordine di carcerazione verso la 73enne, storico volto No Tav.

Solo qualche giorno fa, la "pasionaria" era stata condannata in via definitiva un anno di reclusione. La stessa Dosio, commentando la sentenza, si era detta pronta a scontare la pena in prigione: "Possono arrivare anche domattina, non ho paura di andare in carcere, non mi pento di quello che ho fatto".