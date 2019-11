Tavolo sulla semplificazione, ambito edilizia: più sicurezza per i lavoratori con il modello unico di inizio cantiere

Il settore governo del territorio ed edilizia del Tavolo interdirezionale sulla Semplificazione ha discusso il primo atto teso a uniformare le procedure necessarie per avviare un cantiere edile: il modello unico per la notifica preliminare, che ora dovrà essere adottato con una delibera di Giunta.

Un esperimento di modello unico è in realtà già in atto dal 2014 e si tratta del progetto inserito nel sistema MUDE, una piattaforma elaborata dal Csi, che garantisce l’uniformità informativa delle pratiche edilizie da inoltrare e messa a disposizione di tutti i Comuni dalla Regione. Ad oggi, però, solo 255 amministrazioni in tutto il Piemonte hanno aderito al sistema.

“Stiamo procedendo - ha dichiarato l’assessore Rosso - a rendere più semplice la vita a cittadini e imprese. Oggi si è tenuta la riunione dell’ambito governo del territorio e edilizia, la prossima volta sarà la volta delle attività produttive. Stiamo creando le condizioni per permettere che ciò che avveniva in 10 giorni, come il trasferimento dei dati alle Asl, avvenga in 10 ore. Un bel passo in avanti in direzione delle aziende e del loro lavoro”.