VVCrea Design Lab a Restructura 2019: la personalizzazione estrema del vetro con Vercelli Vetri

Dal 1989, la Vercelli Vetri è sul mercato con competenza artigianale ed è in grado di risolvere qualsiasi esigenza sia per gli ambienti interni, sia per gli esterni.

Cosa avete presentato a Restructura 2019?

“Abbiamo lanciato un prodotto che si chiama “VV Crea Design Lab” che si rivolge alla decorazione digitale su vetro. Il pezzo forte della nostra azienda è la personalizzazione estrema ovvero vetrate che separano praticamente ambienti come porte scorrevoli in vetro, possiamo personalizzare perfino i box doccia in vetro”.

Perché parlate di “personalizzazione estrema”?

“Perché possiamo offrire una decorazione digitale su tutta la superficie del vetro oppure su un’area parziale con una cromia a una risoluzione fino a 300 DPI e l’aspetto più importante è che si decide insieme al Cliente quindi il succo è che la personalizzazione è il nostro punto di forza”.

A chi vi rivolgete?

“Ci rivolgiamo a una fascia medio-alta dedicata a professionisti e designer ma abbiamo pensato a soluzioni specifiche anche per il Cliente privato che ha piacere di rendere unico il suo ambiente. In sintesi il Cliente che ha una propria idea grafica con il supporto dei nostri tecnici può raggiungere un risultato ottimale che sposa la sua visione. Lavoriamo su interni, pareti divisorie, pertanto tutto quello che riguarda il vetro abitativo noi possiamo realizzarlo grazie all'esperienza trentennale e le competenze tecniche associate alla qualità del nuovo millennio”.

La Vercelli Vetri produce e installa vetrate isolanti, vetri anti-rumore, porte interne incise o legate a piombo, vetrate sabbiate e personalizzate.

L’azienda interviene anche in realizzazioni legate al settore dell’antinfortunio per porte, infissi, porte interne di abitazioni; antivandalismo per vetrine di negozi, vetrate di edifici pubblici; anticrimine specifico per negozi di lusso, gioiellerie, banche, case circondariali, musei.

La vetreria esegue, inoltre, isolamenti acustici, si occupa della posa di vetri autopulenti, specchi per arredamento, di sicurezza.

Realizza box doccia su misura con profili in alluminio o acciaio, vetri temperati, vetrinette, tavoli in cristallo e oggettistica in vetrofusione.

L’azienda è specializzata nell’ambito del vetro architettonico, vetri temperati, blindati, divisioni insonorizzate e termoacustiche e propone vetrate isolanti Saint Gobain CLIMALIT, con un’ampia gamma di prodotti per la casa, l’ufficio e le costruzioni.

Per tutte le informazioni ci trovate anche sul sito web http://vercellivetri.it/ oppure su http://vvcrea.it/