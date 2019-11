“Fera dij Còj” 2019: il cavolo protagonista a Settimo Torinese

La 171° edizione non ha deluso le aspettative, radunando per le vie del centro, soprannominate in vista dell’occasione “Strade Dij Còj”, migliaia di visitatori. Ad attrarre, soprattutto, sono stati i sapori della tradizione, proposti al pubblico dalle numerose imprese agricole del territorio, affiancate dai diversi produttori artigianali.

Fondamentale come sempre è stata la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Turistica Pro Loco di Settimo Torinese, la quale insieme alla Pro Loco di Brandizzo, Borgata Paradiso e Cascina San Giorgio, ha curato lo stand gastronomico in Piazza della Libertà con proposte di piatti tradizionali salati e dolci.

Oltre al centro cittadino, la Fiera ha coinvolto anche il Vecchio Mulino di Via Castiglione, in cui è stata rievocata l’atmosfera della vecchia fattoria e degli antichi mestieri grazie alla gestione della Coldiretti di Settimo.

A partecipare sono state anche numerose Associazioni locali e dei Circoli didattici settimesi, che hanno presenziato in Via Roma con progetti diversi ed interattivi. Per tutto il periodo della Fiera, inoltre, si è tenuto il Raduno Camperistico in Piazza Freidano a cura del Camper Club “La Granda” sezione Alpi.