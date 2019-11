L’Ires centrale nella gestione dei fondi europei, Bongioanni: "Abbiamo deliberato parere positivo su programma annuale"

“Tra i nostri compiti più rilevanti c’è la valutazione dei fondi strutturali europei. La scelta della Regione Piemonte, di affidare a un ente strumentale come il nostro tale fondamentale compito, è unica nel panorama nazionale. Un grosso impegno dell’istituto che consolida le nostre competenze analitiche”. Lo ha affermato Marco Sisti, direttore dell’Ires Piemonte, nel corso dell’incontro di oggi a Palazzo Lascaris con il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, presieduto da Paolo Bongioanni.

Lo scorso giugno, nella Conferenza internazionale dei valutatori sulle Politiche di coesione, il Piemonte con l’Ires rappresentava l’Italia e due sulle tre ricerche presentate dal nostro Paese erano piemontesi. Il lavoro svolto in questi anni dall’Istituto per il Comitato e la Regione è stato positivamente riconosciuto unanimemente dai consiglieri.

“Chiarite le funzioni informative e conoscitive che verranno perseguite nel corso della legislatura – ha dichiarato Bongioanni -, si è deciso di convocare nuovamente l’Ires, il 9 dicembre, per l’illustrazione della ricerca elaborata sulle politiche per il diritto allo studio scolastico. Abbiamo anche deliberato parere positivo sul Programma annuale dell’Istituto che consente alla Commissione di valutare i risultati delle politiche regionali per perseguire il fine ultimo di facilitare l’azione legislativa e decisionale”.