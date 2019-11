22 novembre 2019, Iren Green Friday a Torino

Torino si tinge di verde con l’Iren Green Friday 2019, il primo giorno di una no-stop di 100 ore fatta di eventi e iniziative ecosostenibili, che coinvolgeranno l’intera città.

Dalle 8 di venerdì 22 novembre fino alle 12 di martedì 26, i torinesi potranno scoprire un’ampia gamma di prodotti e servizi legati all’offerta di e-mobility del gruppo energetico- ambientale.

Ad aprire questa cinque giorni tutta green sarà l’evento di lancio del servizio di sharing di monopattini elettrici proposto da Dott in partnership strategica con Iren e che sarà disponibile al pubblico fra qualche giorno.

Il 22 e il 23 novembre via Roma, nel tratto compreso fra via Principe Amedeo e piazza Castello, ospiterà un piccolo villaggio, con tanto di cinema per un’esperienza di realtà aumentata. Qui, in tutta sicurezza, chi lo desidera potrà provare i nuovi monopattini elettrici Dott, cimentandosi in un vero e proprio percorso cittadino che riproduce in uno spazio delimitato tutti i punti di attenzione di un contesto urbano.

Il fine è quello di educare ad un uso consapevole, disciplinato e cauto dei monopattini che già da tempo rendono più semplici gli spostamenti delle persone in molte grandi capitali europee.

Dott (www.ridedott.com) è una startup europea attiva nel settore della micro-mobilità urbana. Nata ad Amsterdam nel 2018, ha raccolto 50 milioni di euro per sviluppare un proprio modello di monopattino e per lanciare i principali mercati europei.

Dott ha pronti per Torino un veicolo progettato ad hoc per lo sharing cittadino, un supporto operativo interno e una copertura assicurativa completa. Tutto questo per garantire un’esperienza di guida unica, sicura e divertente.

Domenica 24 novembre i tour si sposteranno al Parco del Valentino dove, dalle 11 alle 19 sarà possibile visitare il Parco in monopattino accompagnati da guide paesaggistiche, che sveleranno tutti i segreti di questo importante polmone verde urbano.

Lunedì 25 novembre è il giorno dell’inaugurazione del nuovissimo Spazio IrenGo.

Uno store di concezione modernissima, all’interno della sede dell’Automobile Club Italia in piazzale S. Gabriele di Gorizia 210. Qui si potrà scoprire una gamma completa di prodotti e servizi per la mobilità elettrica: e-car, e-bike, e-scooter, stazioni di ricarica e monopattini.

Sarà addirittura possibile percorrere le strade di Torino in sella a una e-bike, ma senza muoversi dal negozio grazie ad un’evoluta esperienza di realtà aumentata. Alla cerimonia di inaugurazione interverrà anche la Sindaca di Torino Chiara Appendino.

Torino avrà una ricaduta positiva al termine delle 100 ore che iniziano alle 8 del mattino del Green Friday: per ogni 100 minuti di corse MiMoto – il servizio di e-scooter sharing sviluppato anch’esso in partnership con Iren – e per ogni 100 nuove corse sui monopattini Dott, Iren regalerà un albero alla città. Inoltre provvederà a compensare interamente le emissioni di CO2 prodotte durante le 100 ore di durata dell’iniziativa dalle tre sedi direzionali sul territorio di Torino.

Nello store IrenGO e nello sportello Iren di via Confienza sarà possibile acquistare, solo durante le 100 ore dell’Iren Green Friday, alcuni modelli di e-bike IrenGO con uno sconto di 100€ sul prezzo di listino.

Infine tutti coloro che racconteranno con una foto la loro prima esperienza su un monopattino elettrico postandola sul canale Instagram di @irenlucegaseservizi potranno vincere minuti gratuiti di utilizzo del servizio sharing di e-scooter con MiMoto e dei monopattini con Dott.