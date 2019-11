Inaugurato il J Hotel, l'albergo della Juventus. Chiellini: "Per noi questa è una seconda casa" (FOTO e VIDEO)

"Quando con Bonucci e Buffon siamo da soli perchè le nostre famiglie sono via veniamo a dormire qui, a dimostrazione che questo è un luogo che sentiamo nostro, una seconda casa". Cosí il capitano della Juventus Giorgio Chiellini, che ha partecipato all'inaugurazione del J Hotel, ubicato a pochi metri dall'Allianz Stadium e dal centro sportivo della Continassa.

"Questo hotel rappresenta un salto di qualità per il club e per noi calciatori" ha aggiunto Chiellini, che come i suoi compagni puó usufruire di una stanza riservata e personalizzata. Trentacinque camere sono, infatti, dedicate ai calciatori mentre le restanti 103 sono a disposizione degli utenti, che possono scegliere fra cinque tipologie: comfort, deluxe, exwcutive, J Executive e Suite.